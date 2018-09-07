مؤشرات انسداد الشكمان في السيارة وخطورة إهماله

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

نظام العادم “ الشكمان ” من الأجزاء الهامة في السيارة، حيث أنه يعمل على إخراج الغازات الناتجة عن عملية الإحتراق بداخل محرك السيارة، وإذا تعرض إلى الإنسداد فإنه يؤدي إلى ظهور العديد من الأعطال بالسيارة، لذا نستعرض هنا عدد من مؤشرات انسداد العادم.

1- تعرض السيارة إلى الإرتجاف قليلاً، خاصة أثناء توقفها مع تشغيل المحرك.

2- توقف السيارة فجأة أثناء سيرها.

3- ضعف كبير في عزم المحرك، حيث تفقد السيارة قوتها خاصة عند صعود المرتفعات.

5- ظهور رائحة غاز أو رائحة عوادم أو وقود قوية داخل مقصورة القيادة، إذ تضطر العوادم للخروج بطريقة غير سليمة لإنسداد الشكمان