ديتوكس لإعادة المظهر الجذاب للأظافر

أميرة خالد(صدى):

كشف فنان التجميل الألماني باتريك مالدينغر، عن 3 خطوات لعمل ديتوكس لإعادة رونق الأظافر وإكسابها مظهر جذاب لتصبح أكثر جمالًا.

وقال ” مالدينغر ” أن الخطوات تتمثل في: إزالة بقايا الطلاء بواسطة مُزيل طلاء أظافر يخلو من الأسيتون، وإجراء حمام عصير الليمون لمواجهة التغيرات اللونية واستعادة اللون الأبيض للأظافر؛ حيث تُضاف نصف ملعقة شاي من عصير الليمون إلى وعاء مملوء بماء فاتر.

وأضاف: ثم تُوضع الأظافر فيه لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، فيعمل حمض عصير الليمون على تفتيح الأظافر بشكل طبيعي، بالإضافة إلى العناية بجلد الأظافر بزيت الأظافر الذي يحتوي على زيت اللوز مثلاً، فيما من المفضل إجراء تلك الخطوات قبل النوم للحصول على نتائج ممتازة.