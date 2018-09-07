” لطيفة ” تعود للساحة بعد غياب 3 سنوات بدراما رمضانية

أماني الغامدي(صدى):

تشارك الفنانة التونسية لطيفة في دراما تليفزيونية جديدة تخوض بها السباق الرمضاني المقبل 2019، بعد غياب دام 3 سنوات عن الدراما، حيث قدمت آخر عمل لها مسلسل ” كلمة سر ” مع الفنان هشام سليم عام 2016.

ولم ترغب لطيفة في التحدث حول مسلسلها الجديد، مؤكده أنها ستعلن عن المسلسل بتفاصيله بعد الانتهاء من اختيار الأبطال وإتمام كتابة الحلقات الأولى له.

يٌذكر أن آخر الأعمال الدرامية لـ” لطيفة ” مسلسل ” كلمة سر ” ، وشارك في بطولته هشام سليم وأحمد صلاح حسني، وحسن يوسف، وإيمي سالم، وليلى عز العرب، وريهام عبدالغفور، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج سعد هنداوي.

وكانت أصدرت لطيفة الشهر الماضي أغنيتها الأخيرة ” فيها وفيها ” ، والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد فترة قليلة من طرحها.