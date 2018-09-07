نيسان نافارا N-Guard الخاصة تبدأ مبيعاتها في بريطانيا

لندن(صدى):

كشفت نيسان عن نسخة خاصة جديدة من سيارتها البيك أب نافارا أطلقت عليها N-Guard وقد صممت السيارة لجعل الشاحنة اليابانية أكثر جاذبية للمشترين , وتشمل التغييرات باقة خارجية جديدة وباقة تصميم خارجية فريدة من نوعها. وتعتمد N-Guard على أعلى الاصدارات من نافارا Tekna وشملت التغييرات في السيارات اطارات حول شبكة التهوية والمصابيح الامامية.

كما زودت باغطية خاصة للمرايا ومقابض الأبواب والصادم الخلفي وكلهم باللون الأسود كما زودت بعتبات جانبية وعوارض تحميل للسقف ومصابيح أمامية داكنة وفتحة سقف مع عجلات ألومنيوم 18 بوصة. وسيمكن للمشترين الاختيار بين 3 ألوان خارجية تشمل رمادي Twilight وأسود ميتاليك وأبيض ستورم مع ملصقات جانبية خاصة.

كما زودت مقصورة السيارة بتحديثات تشمل الفرش الجلدي والقماشي للمقاعد مع ألوان رمادية وصفراء وتطريز أسفر مزدوج وفرش خاص للأرضية. وتشمل التجهيزات القياسية في السيارة رشاشات لغسل المصابيح الامامية ومساعد الطرق الصاعدة والهابطة ومكابح طواريء ذكية وشاشة رؤية محيطية ونظام تفاضلي خلفي محدود الانزلاق.

وتحمل السيارة محرك ديزل dCi سعة 2.3 لتر بقوة 187 حصان مع ناقل مانيوال أو أوتوماتيك .