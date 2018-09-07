لجنة عاجلة للتحقيق في سقوط مبنى جداري بمركز حكومي في المدينة

نايف السالم(صدى):

تتولى لجنة عاجلة التحقيق في سقوط مبنى جداري بمركز خدمات حكومي في المدينة المنورة أثناء وقت العمل، والذي أسفر عن وفاة موظف وإصابة 7 موظفين آخرين بإصابات مختلفة.

وباشرت هيئة الرقابة والتحقيق عملها، حيث استدعت عدد من العاملين في المركز لمعرفة حيثيات بناء السور الجداري.

وتوصلت التحقيقات الأولية للهيئة إلى أن المبنى تم بناؤه قبل أيام فقط دون وجود أي أساس للمبنى الجداري الذي بلغ طوله 80 متر بارتفاع يقرب من 3 أمتار.

ومن جانبه أكد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أنه تم مباشرة الواقعة من قبل الدفاع المدني بعد طلب من الجهة المشرفة على الموقع، حيث تقع هذه المسؤولية خارج اختصاصات الدفاع المدني.

يُذكر أن 6 موظفين من المصابين تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج، بينما يتلقى المصاب السابع العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالمدينة.