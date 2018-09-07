بعد استمراره في مباشرة عمله وسط السيول.. أمير مكة يوجه بتكريم عامل النظافة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو صوره أحد المواطنين خلال أمطار العاصمة المقدسة، أمس الأربعاء، تفاني عامل نظافة في عمله وإخلاصه، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. عامل نظافة يباشر عمله وسط السيول والأمطار ” .

وفي هذا السياق، أعطى أمين العاصمة المقدسة توجيهات بتكريم العامل الذي قام بمهام عمله المكلف به بتفانٍ؛ وذلك ضمن العديد من العمالة بمكة المكرمة المُكلفة بنفس هذا العمل؛ أثناء هطول الأمطار مساء الأربعاء.

وكان العامل قد ظهر بمقطع الفيديو وهو يتفقد تصريف السيول في أحد شوارع مكة؛ وذلك وسط زخات المطر والسيول؛ للتأكد من عملها بشكل صحيح.

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