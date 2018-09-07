” البنوك السعودية ” تجري دراسة لدفع المشتريات بـ ” مدى جوال ” على بقية التطبيقات

عادل الحربي(صدى):

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” أنه ليس هناك رسوم إضافية على المتجر جراء قبولها الدفع من خلال تطبيق الدفع الرقمي.

وأكد أمين عام التوعية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، إنه يجرى دراسة طرح خدمة الدفع الرقمية mada payعبر الهواتف الذكية على بقية التطبيقات الخاصة بالدفع لأجهزة الأندرويد بعد تقييم تجربة مدى ونجاحها.

وقال ” حافظ ” أن هناك حملات تعريفية سيتم إطلاقها قريبًا كحملات توعوية على مستوى المملكة تقوم بها مدى جنبًا إلى جنب مع البنوك السعودية الأعضاء في النظام. ملفتًا إلى أن جميع المحلات التجارية التي لديها أجهزة نقاط البيع التي تدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFCسواءً داخل المملكة أو خارجها مؤهلون لاستخدام تطبيق مدى المدفوعة.