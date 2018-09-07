بالصور.. زوجة وزير خارجية بريطانيا تنفصل عنه بسبب خيانته
انفصلت مارينا ويلر عن زوجها وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون؛ بسبب كثرة تعذيبه لها بخيانات شهيرة قام بها مرارًا في الماضي.
وفي هذا السياق، اكدت ابنته ” لارا ” البالغة 25 عامًا الانفصال في 3 كلمات قائلة: ” والدتي لن تعيده أبدًا ” ، مبنية أنها تعتبر والدها مدمنًا على علاقات خارج الزواج.
وعن هذه العلاقات، فقد أعترف ” بوريس ” بإقامة علاقة حميمة مع كاتبة تصغره بأربعة أعوام، وحملت منه واعترفت بأنها تخلصت من حملها بعملية إجهاض، كما صادق بالسر مستشارة بالفنون، حيث اتضح للصحافة أنها حاما منه بعام 2009.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1810 ] نشر منذ 34 دقيقة
هل لشكل الشخص دور في تشابة الطباع؟؟
ليش لا !!
ممكن!
بس هذا وزير بريطاني،
والشخص اللي أعني وأقصد:-أمريكي!
عجايب!
وغرائب!
بس نقول:- ياماشي درب الزلق*&*&*& لا تامن الطيحة..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1810 ] نشر منذ 33 دقيقة
هل لشكل الشخص دور في تشابة الطباع؟؟
ليش لا !!
ممكن!
بس هذا وزير بريطاني،
والشخص اللي أعني وأقصد:-أمريكي!
عجايب!
وغرائب!
بس نقول:- ياماشي درب الزلق*&*&*& لا تامن الطيحة..