بالصور.. زوجة وزير خارجية بريطانيا تنفصل عنه بسبب خيانته

لندن(صدى):

انفصلت مارينا ويلر عن زوجها وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون؛ بسبب كثرة تعذيبه لها بخيانات شهيرة قام بها مرارًا في الماضي.

وفي هذا السياق، اكدت ابنته ” لارا ” البالغة 25 عامًا الانفصال في 3 كلمات قائلة: ” والدتي لن تعيده أبدًا ” ، مبنية أنها تعتبر والدها مدمنًا على علاقات خارج الزواج.

وعن هذه العلاقات، فقد أعترف ” بوريس ” بإقامة علاقة حميمة مع كاتبة تصغره بأربعة أعوام، وحملت منه واعترفت بأنها تخلصت من حملها بعملية إجهاض، كما صادق بالسر مستشارة بالفنون، حيث اتضح للصحافة أنها حاما منه بعام 2009.