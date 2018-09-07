” عروس ” تفرض رسوم دخول على المدعوين لزفافها
أقدمت عروس كندية على إلغاء حفل زفافها قبل 4 أيام من موعده؛ بعد أن رفض الضيوف دفع 1500 دولار كندي لحضوره.
وبالتطرق للتفاصيل، قامت ” العروس ” بتخصيص ميزانية بـ 15000 دولار كندي لزفافها؛ إلا أن أصدقاءها أقنعوها بإقامة حفل زفاف فاخر، بلغت قيمته 60000 دولار، فطلبت مع خطيبها من كل مدعو دفع مبلغ 1500 دولار لحضور الحفل.
ورفض المدعوين الفكرة، حيث اعتبروا ذلك استغلالاً؛ وهو الأمر الذي دفع العروسين لإلغاء حفل الزفاف.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 1 ساعة
عروس تفرض رسوم دخول على المدعوين لزفافها
كلام منطقي جدا
والمفروض ان المدعوين هم من يدفعون المهر كاملا
ويجب على المدعوين ان يشترون سياره للعريس والعروس
وسفره للمعاريس لمدة لاتقل عن ست شهور على الاقل
— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههاااي