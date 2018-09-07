بالفيديو.. الأمن السيبراني.. تخصص جديد يجتذب الفتيات السعوديات

أميرة خالد(صدى):

استعرض برنامج ” سيدتي ” ، تخصص جديد يجذب الفتيات بالمملكة وهو الأمن السيبراني .

وقالت أروى الحمد مدير إدارة الأمن السيبراني خلال الحلقة ، إن الأمن السيبراني مرتبط بشبكة المعلومات والإنترنت ، وتم إصدار الأمن السيبراني بالمملكة بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين العام الماضي ، وهيئة الأمن السيبراني عرفته بأنه حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلمومات والبرمجيات وما تقدمه من خدمات ومعلومات من اي اختراقات واستخدام غير مشروع ، وهو أعم واشمل من الأمن المعلوماتي .

وتابعت أروى ، الأمن السيبراني له فروع كثيرة ، كالخاص بالحوادث والاستجابة السريعة لها ، والدفاع عن الأنظمة وتخصصات كثيرة يحتاجها سوق العمل . وأضافت أروى ، إن إنشاء كلية للأمن السيبراني ، جاء بعد أن تحولت الحروب بين الدول إلى حروب إلكترونية ، وهو ما لاقى اقدام كبير من الفتيات .