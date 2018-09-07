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8 وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

8 وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS ” المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدء من 6 سبتمبر 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والطائف ” .

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:
– فني أنظمة إلكترونيات طيران- الهوك.
– مدير خدمة مكان العمل والإقامة.
– مشرف أول التصنيع- التايفون.
– فني متجر الأكسجين- التايفون.
– مخطط الأصول الحرجة إدارة أسطول السلام- التايفون.
– مدير دمج إلكترونيات طيران- التايفون.
– نائب مدير الصيانة- التايفون.
– رئيس الصيانة.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .


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