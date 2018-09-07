8 وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS ” المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدء من 6 سبتمبر 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للمواطنين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وتبوك، والطائف ” .

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالية:

– فني أنظمة إلكترونيات طيران- الهوك.

– مدير خدمة مكان العمل والإقامة.

– مشرف أول التصنيع- التايفون.

– فني متجر الأكسجين- التايفون.

– مخطط الأصول الحرجة إدارة أسطول السلام- التايفون.

– مدير دمج إلكترونيات طيران- التايفون.

– نائب مدير الصيانة- التايفون.

– رئيس الصيانة.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .