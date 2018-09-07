” للمجد والعلياء ” .. إطلاق هوية وشعار اليوم الوطني 88

علي القحطاني(صدى):

أعلن مركز التواصل الحكومي، اليوم الجمعة، إطلاق شعار وهوية ” اليوم الوطني 88 ” للملكة، تحت شعار ” للمجد والعلياء ” بمساعدة شباب ومبدعين المملكة.

ونشر المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر ” الشعار، قائلا ” من أجل الوطن، وبأيدي شبابه، يتم إطلاق شعار وهوية اليوم الوطني88، كل عام والوطن في عزة ورفعة وتقدم وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله “.

يذكر أن المملكة تحتفل باليوم الوطني لتوحيدها في 23 سبتمبر من كل عام، والذي يعود إلى المرسوم الملكي للملك عبد العزيز رحمه الله، بتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.