تغيير معايير ضغط الدم المعتمدة حاليا

برلين(صدى):

قامت جمعية أطباء القلب في ميونيخ بتغيير معايير ضغط الدم المعتمدة حاليًا؛ وذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية.

وعمن المؤشرات الجديدة التي تم اعتمادها، فإنه تم اعتماد حدود ضغط الدم 13080 ميلليمتر عمود زئبق، أي أنه عند وجود هذا المؤشر لضغط الدم يجب تخفيضه، أما في السابق، كان يفترض تخفيض ضغط الدم إذا سجل قراءة 14090 ميلليمتر زئبق.

كما كشف الخبراء أن ضغط الدم الانقباضي لمن هم دون سن 65 سنة، يُعتبر طبيعيا في حدود 120-129 ميلليمتر عمود زئبق، أما الذين تجاوزوا 65 سنة فإن ضغط الدم الانقباضي لا يجب أن يزيد عن 139 ميلليمتر عمود زئبق.