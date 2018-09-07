%70 نسبة التمويلات العقارية للحصول على المسكن الثاني

عادل الحربي(صدى):

وجهت مؤسسة النقد االعربي السعودي ” ساما ” ، البنوك المحلية بأن لا تتجاوز نسبة التمويلات العقارية 70%، للراغبين في الحصول على المسكن الثاني.

وأكد التقرير السنوي للمؤسسة أن ذلك يأتي بعد أن تم إقرار رفع نسبة التمويل العقاري إلى 90% في المسكن الأول بدءً من العام الحالي 2018.

وأوضح أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.79% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلًا 78.965 ريالًا خلال 2017، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.48% ليصل إلى 2.58 تريليون ريال.

كما أشار التقرير إلى أن نشاط الخدمات ” الجملة، التجزئة، المطاعم، الفنادق، النقل، التخزين، الاتصالات، خدمات المال، التأمينات، خدمات الأعمال والعقارات “، استحوذ على النصيب الأكبر في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، الذي بلغت نسبته 51.57%.

وكانت ” ساما ” رفعت الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للمواطنين لتملك المسكن الأول من70% إلى 85% ثم رفعها نهائيًا إلى 90%، مع إعفاء هيئة الزكاة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن.