بالفيديو.. الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة

أماني الغامدي(صدى):

يعتمد الكثير من الشباب بشكل عام، والرياضيين بشكل خاص، على مشروبات الطاقة، لتجديد طاقتهم، ومساعدتهم على أداء مهامهم دون تعب، إلا أن هناك العديد من الأقاويل ترددت حول خطورة هذه المشروبات على الصحة.

واستعرضت دكتورة التغذية ربى مشربش ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” جناي يادنيا ” ، أهم الآثار الجانبية لتناول مشروبات الطاقة.

وقالت ربى ، إن الشباب الصغار هم أكتر المستهلكين لمشروبات الطاقة ، وهي تتكون من العديد من عناصر الطاقة مثل السكر والكافيين والفيتامينات التي تساعد على انتاج الطاقة في الجسم ، كما يتم إضافة بعض الأعشاب التي تحتوي على كافيين .

وتابعت ربى ، إن المشكلة في مشروبات الطاقة تتمثل في أن اكتر مستخدميها من صغار السن ، كما أنه غير مسموح لأي شخص تناول أكثر من 30% من الكافيين يومياً ، فيما أن مشروبات الطاقة تحتوي على 47 إلى 80 ملجرام من الكافيين وهناك مشروبات طاقة يصل بها كافيين بنسبة 200 ملجرام وهي نسبة أكبر 3 أضعاف المشروبات الغازية ، والسكر بها سكر عالي الفركتوز وتصل كمية السكر إلى 54 جرام ما يعادل 14 معلقة من السكر .

وأكدت ، أن كمية الكافيين الكبيرة والسكر في مشروبات الطاقة ضاره جدا خاصة لصغار السن حيث أنها تؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض .