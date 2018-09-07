تنبيه لأهالي 5 مناطق من انخفاض الرؤية بسبب العوالق الترابية

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم الجمعة، عدة تنبيهات بانخفاض الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية في عدة مناطق.

وأوضحت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة وتحديداً في ينبع ،والعيص والرايس، وبدر ستشهد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتنخفض الرؤية في محافظات الوجه وأملج وضبا بمنطقة تبوك، ومناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تصل إلى أقل من 2 كم.