الشهر القادم.. العالم بلا إنترنت

وكالات(صدى):

كشفت منظمة ICANN، المختصة بتوزيع وإدارة عناوين ” IP ” وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا، عن انقطاع خدمات الانترنت عن مختلف دول العالم في مطلع شهر أكتوبر القادم.

وقالت المنظمة : ” مع الاستعدادات للمرة الأولى على الإطلاق، لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS)، نشرت المنظمة دليلاً لأجل مساعدة الجميع على معرفة ما يمكن أن يتوقعوه ” .

وأضافت أنه ” قد يواجه بعض مستخدمي الانترنت صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة “فشل الخادم” أو أخطاء SERVFAIL “.