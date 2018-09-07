بالفيديو.. فاعل خير يتبرع ليكمل مصاريف علاج الفنانة أمل عباس
عقب مناشدتها لجمهورها بالتبرع لها لإكمال مصاريف إجراء عملية قسطرة للقلب ،أعلنت الفنانة العراقية أمل عباس اكتمال المبلغ بعد تكفل فاعل خير بها.
وقالت أمل عباس في مقطع فيديو: ” مشكورين حبايبي ما قصرتوا.. جزاكم الله خيرًا أهل الكويت، المبلغ اكتمل.. والله يرضي عليكم ويجعلها في ميزان حسناتكم.. ومشكور فاعل الخير اللي اتكفل بكل الموضوع ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32756 ] نشر منذ 1 ساعة
نستاهلين كل خير🤗