بالفيديو.. فاعل خير يتبرع ليكمل مصاريف علاج الفنانة أمل عباس

أماني الغامدي(صدى):

عقب مناشدتها لجمهورها بالتبرع لها لإكمال مصاريف إجراء عملية قسطرة للقلب ،أعلنت الفنانة العراقية أمل عباس اكتمال المبلغ بعد تكفل فاعل خير بها.

وقالت أمل عباس في مقطع فيديو: ” مشكورين حبايبي ما قصرتوا.. جزاكم الله خيرًا أهل الكويت، المبلغ اكتمل.. والله يرضي عليكم ويجعلها في ميزان حسناتكم.. ومشكور فاعل الخير اللي اتكفل بكل الموضوع ” .

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