غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض عن توفر 450 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض.

وأوضحت غرفة الرياض أن الوظائف المتاحة بـ 11 شركة بالمسميات التالية:

شركة الرياض للاستثمارات

شركة الخطوط السعودية للشحن

مركز الرميزان للتدريب

شركة الارتداد الحر للتجارة

مجموعة قنوات الأعمال

شركة الراجحي للخدمات الإدارية

مركز واحة الصحراء لضيافة الأطفال

مركز الساعاتي الطبي

شركة مصفاة ارامكو السعودية موبيل المحدودة ” سامرف :

مجموعة شركة الجازع

شركة اسواق التميمي

ويبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من الاثنين المقبل بتاريخ 2018/09/10 وينتهي الخميس بتاريخ 2018/09/13.

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