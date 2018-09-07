تجنبًا للوقوع في الفخ.. مطالب بالتحقق من الشهادات العلمية قبل التوظيف

عادل الحربي (صدى):

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاعا للتعرف على كيفية التعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية.

وطالب نحو 98%من المشاركين في الاستطلاع بالتحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف في القطاعين العام أو الخاص، بغرض تجنب توظيف أصحاب الشهادات الوهمية.

وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية من 1102 مواطنًا، وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.