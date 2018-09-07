صورة للتوأم السيامي العماني ” صفاء ومروة ” بعد فصلهما في المملكة قبل 11 عامًا

حمود العنزي (صدى):

نشر والد الطفلتين العمانيتين صفاء ومروة، صور لهما بعد عملية فصلهما في المملكة العربية السعودية قبل 11 عامًا.

وكان فريق مملكة الإنسانية لعمليات فصل التوائم السيامية أنجز بنجاح عملية فصل التوأم ” صفاء ومروة ” في عام 2007، كأول عملية من نوعها تجرى بمنطقة الشرق الاوسط.

يذكر أن العملية استغرقت 18ساعة وسط مخاوف وخطورة بلغت 40% على أيدي أطباء سعوديين.