الخسائر تتوالى.. مصرع قياديين حوثيين في الحديدة‎

فهمي محمد(صدى):

في مواصلة للخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها مليشيا الحوثي الإرهابية، لقي قياديان بارزان مصرعها، أمس الخميس، في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة باليمن.

وأعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة،عن مقتل القيادي الحوثي العميد محمد عبدالملك عاطف قائد اللواء 190، بجانب الكلية البحرية أثناء عملية تمشيط نفذتها طائرة أباتشي للتحالف العربي.

وأضاف أن عملية التمشيط أسفرت أيضًا عن مقتل القيادي علي صلاح القيري و16 آخرين من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.