دنيا بطمة تخرج عن صمتها وتعلق على إصابة زوجها بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على ما أعلنه زوجها المنتج البحريني محمد الترك بشأن إصابته بمرض السرطان، وذلك بعد ما واجهته من انتقادات بسبب التزامها الصمت إزاء ما أعلنه زوجها.

وقالت بطمة في تدوينة لها عبر ” انستقرام ” : ” القوة الحقيقية هي أن تكون في قمة صمودك عندما يظن الكثيرون أنك سقطت.. اعتذر فما تظنونه خاطئ ” .

وكان محمد الترك قد أعلن في بث مباشر عبر انستقرام ” أنه تفاجأ بإصابته بمرض السرطان بعدما شعر ببعض التعب مع ارتفاع بدرجة الحرارة، وطالبه الطبيب بإجراء بعض الفحوصات ليكتشف بعدها أنه مصاب بالسرطان ” .

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