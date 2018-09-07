بالفيديو.. مربية تجبر طفلا من متلازمة داون على تدخين المخدرات

واشنطن(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول لجليسة أطفال تجبر طفلا مصاب بمتلازمة داون على تدخين مخدر القنب، جدلا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

واكتشف والد الطفل، أن الجليسة كانت تجبر ابنه على تدخين المخدر، أثناء غيابه عن المنزل، وسرعان ما أبلغ الشرطة عنها.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على جليسة الأطفال، وتبين وجود جليسة أخرى أثناء الواقعة، لكنها لم تظهر في المقطع، الذي وثق أيضًا لحظة إلقاء الجليسة الثانية حاوية مياه كبيرة على رأس الطفل.