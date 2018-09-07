بعد الاكتشاف الذي يزيد عمر الإنسان.. بتال القوس: ” لازم ماجد عبدالله يأخذ هالحبة “
على خلفية التقرير الطبي الذي نشرته ” ديلي ميل ” البريطانية،حول إثبات النتائج الأولية لتقنية جديدة وغير مسبوقة في مجال مكافحة الشيخوخة عن طريق برمجة الخلايا، أنه يمكن زيادة العمر الافتراضي للإنسان حتى 150 عاماً، علق الإعلامي الرياضي بتال القوس على الأمر مؤكدًا أن أسطورة المنتخب ماجد عبدالله يجب أن يخضع لهذه البرمجة.
وقال بتال القوس في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” الاكتشاف الثوري الذي يجدد خلايا الانسان ويزيد عمره الى 150 عاما.. وينقص في عمره الحالي شبابا وحيوية بمقدار 24 عاما.. سيؤثر بلا شك على حياة الرياضيين أولا ” .
وتابع : ” بما أننا مو قادرين نطلع رأس حربة فتاك للمنتخب.. لازم أبو عبد الله يأخذ هالحبة بسرعة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32753 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32753 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتوقع أنه يدري عن الأكتشاف هذا من زمان
ماشاءالله علية😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 332 ] نشر منذ 17 دقيقة
هذه من الدجل والخرافات وعلينا أن لا نروج لها .