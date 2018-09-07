تفاصيل واقعة فصل مواطن من عمله ليحل محله أجنيبًا
روى مواطن كان يشغل منصب مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير في إحدى الشركات ، قصة تعرضه للفصل بصورة تعسفية ودون سابق إنذار، ليحل محله أجنيبًا بضعف راتبه.
وأوضح المواطن أ،ه يعمل بالشركة منذ أكثر من سنة، واستطاع أن يحدث تغييراً في الشركة حيث أدرج جميع العاملين في المشروع تحت نظام البصمة للحد من التلاعب في الدوام، واستحدث برنامج خاص بالشؤون الإدارية، وآخر لتنظيم حركة دخول المركبات والمعدات وصيانتها.
وأشار إلى أن الشركة لم تصرف مستحقاته منذ أربعة أشهر ، وأن العديد من أقرانه الشباب السعوديين تم فصلهم على ذات الطريقة.
وطالب المواطن الجهات المختصة بضرورة التحقيق في موضوع فصله، حيث تم استبداله بموظف غير سعودي براتب 30 ألف ريال شهرياً، في حين كان راتبه 12 ألفًا فقط، رغم جهوده وتفانيه في العمل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32753 ] نشر منذ 2 ساعتين
واوضح المواطن أنه أستطاع أن يحدث تغييرآ في الشركة
من حيث أدراااااج جميع العاملين تحت نظام البصمةللحد من التلاعب
وأستحدث برنامج خاص للشؤون الأدارية
حتى مواقف المركبات وصيانتها
وأكيد ركب عوامة لخزان السطح
بأختصار
شد الحبل الين ماأنقطع به🤔
مما أستنتجت أنه كان شديد مع العاملين
لذا
لاتعليق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19426 ] نشر منذ 34 دقيقة
ابحث عن صاحب الشركه قد يكون من المجنسين فمن الطبيعي يتحلص منك كسعودي ويعين ابن جنسيته براتب دبل