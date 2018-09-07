تفاصيل واقعة فصل مواطن من عمله ليحل محله أجنيبًا

علي القحطاني (صدى):

روى مواطن كان يشغل منصب مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير في إحدى الشركات ، قصة تعرضه للفصل بصورة تعسفية ودون سابق إنذار، ليحل محله أجنيبًا بضعف راتبه.

وأوضح المواطن أ،ه يعمل بالشركة منذ أكثر من سنة، واستطاع أن يحدث تغييراً في الشركة حيث أدرج جميع العاملين في المشروع تحت نظام البصمة للحد من التلاعب في الدوام، واستحدث برنامج خاص بالشؤون الإدارية، وآخر لتنظيم حركة دخول المركبات والمعدات وصيانتها.

وأشار إلى أن الشركة لم تصرف مستحقاته منذ أربعة أشهر ، وأن العديد من أقرانه الشباب السعوديين تم فصلهم على ذات الطريقة.

وطالب المواطن الجهات المختصة بضرورة التحقيق في موضوع فصله، حيث تم استبداله بموظف غير سعودي براتب 30 ألف ريال شهرياً، في حين كان راتبه 12 ألفًا فقط، رغم جهوده وتفانيه في العمل.