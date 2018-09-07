عروس تلقي بنفسها من شقة الزوجية قبيل ساعات من حفل الزفاف

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية، شهدتها محافظة الأسكندرية بمصر، أقدمت عروس عشرينية على الانتحار، ملقية بنفسها من شقة الزوجية، لتسقط جثة هامدة داخل منور العقار.

وجاء انتحار الفتاة قبيل ساعات من حفل زفافها، إذ تفاجأ حماها بالواقعة، وعلى الفور قام بتبليغ الشرطة.

وبوصول رجال الشرطة تبين وجود جثة ” ا.م.ج ” 22 عاما، طالبة، داخل منور العقار محل البلاغ، وهي ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها باشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة في متخلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والد خطيبها أكد بأنه كان في طريقه للذهاب إلى شقة نجله والموجودة في الدور الرابع وكان بصحبته أحد العمال لإنهاء تفاصيل وتشطيبات الشقة إستعدادًا لحفل الزفاف، ولكنه تفاجئ بأن الباب مغلق من الداخل، وبعد فتح باب الشقة علم من الأهالي بسقوط المذكورة في منور العقار.