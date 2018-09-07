بالفيديو.. السند: الخروج على ولاة الأمر فتنة ومن أعظم المصائب التي حلت بالأمة

علي القحطاني (صدى):

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم ،من أعظم الشرور والفتن التي تجلب الويلات والمصائب على الأمة.

وحذر السند خلال برنامج ” يستفتونك ” من خطورة التغريدات والحسابات المشبوهة، التي تتصيد معايب وأخطاء ولاة الأمور لإيغار صدور الناس عليهم وتدعو إلى الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم.

وأشار إلى أن الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم هو أول فتنة حدثت في تأريخ المسلمين وأول باب كسر من أبواب شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه من واجبات ولي الأمر الشرعية منع دعاة الفتنة من إضلال وإضرار الناس.