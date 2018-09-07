بالفيديو.. حقيقة تعرض نادين الراسي للضرب على يد ابنها

أماني الغامدي(صدى):

أوضح مارك نجل الفنانة اللبنانية نادين الراسي حقيقة ما ذكرته أمه في تسجيل صوتي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول اعتدائه عليها بالضرب، وبيعه لسيارتها ومنزلها.

ونفى مارك ما قالته الراسي، موضحًا أن والدته كانت متعبة وتم احتجازها في المستشفى لمدة 4 أيام، ولكنها منذ خروجها وهي تعيش في حالة شديدة من التوتر وقامت بسبه والاعتداء عليه بالضرب، ثم سجلت مقطعًا صوتيًا أنه قام بالاعتداء عليها وأرسلته لأفراد عائلتهما وأصدقائه.

وأكد مارك أنه لم يبع سيارتها وترك لها المفتاح بمنزلها قبل أن يغادره، موضحًا أن والدته تعاني من تعب نفسي شديد ويتمنى أن تستمر على العلاج؛ من أجل نفسها وشقيقيه الآخرين.