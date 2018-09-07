بالفيديو.. قانوني يوضح الحالات التي يحق فيها إقامة دعوى ضد مشرف جروب ” واتساب “

حمود العنزي (صدى):

على خلفية قيام طبيب برفع دعوى للمحكمة الجزائية لإضافته في جروب ” واتساب ” بدون إذنه، أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أنه يحق لأي شخص إقامة دعوى ضد مشرف جروب ” الواتساب ” وأعضائه، في حالات معينة.

وقال أبو راشد خلال برنامج ” معالي المواطن ” : ” يحق إقامة دعوى إذا تضرر الشخص من وجود السب والشتم، أو عرض مقاطع وصور مخلة بالآداب والشريعة ” مضيفًا: ” لا يمكن رفض استقبال الدعاوى؛ فالمحاكم متاحة وأبوابها مفتوحة للجميع ” .

وأضاف: ” إذا كان إنسان أضيف إلى جروب ووجد فيه سب أو شتم؛ طبيعي أن يقدم دعوى، وسيتم النظر فيها باعتبارها جرائم معلوماتية ،أما إذا رفع الشخص قضية لمجرد أنه أضيف إلى جروب من دون موافقته، فسيكون موقفها ضعيفًا جدًا، إلا إذا أثبت أنه تعرض لضرر حقيقي ” .

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