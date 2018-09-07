مدرب الشباب: سأجبر الجميع على احترام فريقي هذا الموسم

ماجد محمد(صدى):

أعرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب، عن عدم ارتياحه خلال حفل تدشين الدوري قائلا : ” في حفل تدشين الدوري، لاحظت أن الشباب برغم تاريخه الكبير والعريق لا يحظى بالتقدير الذي يستحقه، وجميع الأضواء تذهب إلى الهلال والاتحاد والنصر والأهلي ” .

وأضاف سوموديكا : ” شعرت بغضب كبير ولم أكن مرتاحا أثناء الحفل، وعدت في اليوم الثاني إلى النادي واجتمعت مع اللاعبين، وقلت لهم أنا اريد أن أعيد هيبة الشباب وهويته، ولن نقبل أن ينظر الآخرون إلينا باحترام أقل أو نكون من أندية الوسط ” .

وتابع : ” من حسن حظي أن أول مباراة لي كانت أمام الاتحاد، أحد الأندية التي حظيت باحترام كبير في الحفل، أردت حينها أن أخرج منتصرا عليه، حتى أوصل رسالة إلى الجميع أن الشباب سيعود بطلا قويا، وأؤكد لجميع الأندية وخاصة من يطلق عليها الكبار، أن الشباب لن يكون صيدا سهلا هذا الموسم ” .