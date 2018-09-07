توجيه عاجل من أمير المدينة المنورة بشأن حادثة ” الكيلو 9 “

نايف السالم(صدى):

تعقيبًا على حادثة الكيلو 9 التي خلفت تسعة مصابين ووفاة شخصين في المدينة المنورة، وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في كافة الملابسات المتعلقة بالحادث.

وتابع الأمير فيصل بن سلمان، مجريات حادث سقوط سور خارجي في محطة حجاج الجو والبحر بطريق الهجرة مساء أمس الأول، موجهًا بتحديد المسؤولية وتطبيق النظام حيال المتسبب وجميع من يثبت تقصيره أو إهماله في ذلك.

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