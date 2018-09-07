لقاء طريف يكشف الخلافات بين صلاح و ماني

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل الإعلام، اليوم الخميس، مقطع فيديو طريف لنجمي فريق ليفربول، اللاعب المصري ” محمد صلاح ” ، والسنغالي ” ساديو ماني ” ، أجابا فيه على مجموعة من الأسئلة “لاختبار” عمق علاقتهما.

جاء ذلك عقب إعلان عدد من وسائل الإعلام، عن وجود خلافات بين اللاعبين.

وطُرحت الأسئلة على كل من اللاعبين على حدة، فيما يضع الآخر سماعات تمنعه من الاستماع للإجابات.

سُئل ” ماني ” عن “ الشيء الذي لا يستطيع صلاح العيش بدونه؟ ”، ومُنح مجموعة من الخيارات هي “ القهوة، أم منتجات الشعر، أم زميلهما ديان لوفيرين”، ليختار ماني “ القهوة ”، وهي بالفعل الإجابة الصحيحة التي اختارها صلاح.

أما عن الشيء الذي لن يستطيع ماني العيش بدونه، فقد اختار صلاح إجابة “ الهاتف ” رغم وجود خيارين آخرين هما “ منتجات الشعر، والمرآة ” ، لكن الإجابة الصحيحة كانت “ منتجات الشعر ” .

فيما نجح اللاعبين في التوصل إلى الإجابة الصحيحة عن الأهداف المفضلة التي أحرزاها خلال الموسم الماضي، والتي كانت أمام فريق روما (بالنسبة لكليهما).

وفي الجزء الذي يفضلانه في جسديهما، أجاب ماني بأن صلاح يحب نشر صور تتعلق بعضلات صدره ومعدته، بالإضافة إلى شعره، وكانت الإجابة الصحيحة هي الشعر.

كما أجاب ” صلاح ” بشكل صحيح، قائلا إن ماني يحب عضلات جسمه القوية.

وعند السؤال عن “ أكثر صديق مقرب في الفريق ” ، رد ماني بالقول إن صلاح ولوفيرين مقربين جدا وهي الإجابة الصحيحة، أما صلاح فقال إن ماني لا يملك أصدقاء مقربين في الفريق، كونه يحب الجلوس بمفرده، وهي الإجابة الصحيحة.

وتفوق ” ماني ” في تذكر نوع القهوة التي يفضلها صلاح، وهي “ إسبريسو بالحليب ” (إسبريسو ماكياتو).

وعن السؤال لأكثر العاملين في الفريق الذين يفضلهم ماني، فذكر صلاح الاسم الصحيح، وهي مونا خبيرة التغذية.

وفي المرحلة الثانية من الاختبار، خاض الإثنان مجموعة من الأسئلة السريعة معا، على أن يكتب كل منهما الإجابة على لوح أبيض صغير.

وفي السؤال الأول من هذه الجولة، تعين على الاثنين كتابة اسم اللاعب الأسرع بينهما، ليجيب الاثنان باسم ماني.

وعن صاحب “ تسريحة الشعر ” الأفضل، اختار كل منهما اسمه، ثم تنافسا فيما بينهما بشكل طريف.

وفيما يتعلق بمن يحظى بأفضل أغنية من المشجعين، فاختار الاثنان اسم صلاح، ثم حاول ماني تأدية الأغنية.

وعن صاحب “ أفضل ستايل ” في الملابس، فقد اختار كل منهما اسمه، لكن ماني لم يقبل بذلك وحاول دفع صلاح لتغيير إجابته، بصورة طريفة.