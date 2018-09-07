بالفيديو.. ” حلا الترك ” ترقص بعد إعلان إصابة والدها بالسرطان
أظهر مقطع فيديو الفنانة حلا الترك وهي ترقص، بعد ساعات على إعلان المنتج البحريني محمد الترك، إصابته بورم خبيث.
ونشرت الفنانة الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت هي ترقص داخل السيارة على أنغام أغنيتها الجديدة ممنوع اللمس.
وأثار ذلك غضب المغردين، خاصة وأن والدها يمر بأزمة صحية كبيرة، حيث أنها تجاهلت مرضه ولم تعلق عليه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32747 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذيلن سبحان الله
عيشتهم مثل عيشةالقطاوة
كلن نفسي يانفسي
ومحد درى عن الثاني😂😂😂😂
براغى[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 19 دقيقة
واضح عندها خلل نفسى ..ربما بسبب دخولها المجال الموبوء من طفولتها