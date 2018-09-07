بالفيديو.. ” حلا الترك ” ترقص بعد إعلان إصابة والدها بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة حلا الترك وهي ترقص، بعد ساعات على إعلان المنتج البحريني محمد الترك، إصابته بورم خبيث.

ونشرت الفنانة الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت هي ترقص داخل السيارة على أنغام أغنيتها الجديدة ممنوع اللمس.

وأثار ذلك غضب المغردين، خاصة وأن والدها يمر بأزمة صحية كبيرة، حيث أنها تجاهلت مرضه ولم تعلق عليه.