بالصور.. ” التجارة ” تضبط فلتين يديرهما وافدان كمعمل وبه 8 عاملات هاربات
داهمت وزارة التجارة والاستثمار، فلتين يديرهما عاملان وافدان باستغلالها كمعمل يعمل فيه 8 عاملات هاربات من كفلائهم في غش منتجات النظافة، بمساندة الحملات الأمنية بالرياض.
وضبطت الوزارة 109,000علبة جاهزة للتوزيع وكراتين وعلب تحمل علامات تجارية مشهورة للمنظفات و 12 ألف ليتر من المواد المغشوشة المخزنة.
واستمرت عملية المداهمة والتحري والرصد 14 ساعة متواصلة، حيث تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.
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