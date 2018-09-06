بالصور.خبراء أساليب الحياة ينصحون بالإعداد ذهنياً ومادياً لموسم العودة إلى المدرسة

محمد السعران(صدى):

أطلقت ” سنتربوينت ” ، وجهة الأزياء الفريدة التي ترضي طموحات أجيال المتسوقين في منطقة الشرق الأوسط، تشكيلتها الجديدة لموسم العودة إلى المدارس، والتي تحرص من خلالها على إعادة تشكيل الأذواق وتنوع أزياء الشباب في المملكة العربية السعودية. وتحتفل ” سنتربوينت ” بهذه المناسبة، بالشراكة مع عدد من أبرز الشخصيات المؤثرة في توجيه النصائح التربوية للأهالي، مثل منيرة الظفر وخواطر، للمشاركة بخبراتهما المتميزة في تحديد التوجهات الجديدة للفصول وخزائن الأزياء المدرسية خلال العام الدارسي الجديد.

وفي هذا الصيف، تقدم متاجر ” سنتربوينت ” الأكبر في المنطقة، والتي تضم أشهر علامات المستلزمات المنزلية، مثل ” بيبي شوب ” و ” لايف ستايل ” و ” شومارت ” ، تشكيلة من العروض المذهلة والمخصصة للأطفال والصغار والعائلات، والمصممة لتوفير القيمة والجودة والتنوع للشباب المهتمين بالأناقة. وستباع حقائب الظهر المدرسية، والملابس والأحذية وعبوات المياه وغيرها من الأكسسوارات بتشكيلات متنوعة من الألوان والأشكال والأحجام، بشكل منفرد أو ضمن باقات القيمة المتوفرة لضمان حصول المتسوقين على أفضل قيمة لمشترياتهم.

وفي هذا الإطار، قدمت الخبيرة منيرة الظفر نصيحة للمتسوقين باتخاذ قرارات شراء معقولة تلائم احتياجاتهم طوال العام، وقالت: ” في موسم العودة، تقدم ” سنتربوينت ” للمتسوقين مجموعة من التشكيلات والعروض الخاصة التي تساعد الأهالي والأبناء على الوصول إلى أرضية مشتركة، حيث يبحث الصغار عن منتجات يتباهون بها أمام زملائهم، في حين يحرص الآباء على إيجاد حلول عملية ملائمة أكثر. ولإرضاء الطرفين، ينبغي الوصول إلى حل وسط يعتمد على تأمين الأساسيات الضرورية أولاً ” .

وأضافت منيرة: ” على الأهالي أن يبدؤوا البحث عن الحقيبة المدرسية المناسبة، ويسمحوا للطفل باختيار التصميم أو اللون المفضل. وفي معظم الأحيان، تتوفر قارورة الماء إلى جانب الحقيبة، إلى جانب عبوة الغداء وحافظة أقلام الرصاص، وهو ما يساعد على تأمين الأساسيات. أما بالنسبة للقرطاسية وغيرها من لوازم المدرسة، فيمكن للأطفال أن يحصلوا على ما يريدون، مع تذكيرهم بضرورة شراء الضروريات المطلوبة فقط، بعيداً عن المبالغات، لضمان استمتاع الجميع بتجربة تسوق متميزة ” .

ومن جانبها، تعتقد خواطر أن التحضيرات ينبغي أن تبدأ قبل بداية العام الدراسي، وتقول: ” من المهم أن يتحاور الآباء مع أبنائهم حول الموسم الدراسي الجديد، ويحددوا توقعاتهم بهذا الصدد كي يساعدوهم على بدء عامهم الدراسي بنفسية طيبة، لتفادي مقاومتهم وجدالهم. كما أوصي بإشراك الأطفال في بعض الأعمال الفنية والحرفية، أو تحفيزهم على تسجيل الأنشطة التي أنجزوها خلال الصيف، وذلك لإشغالهم بالنشاط الداخلي مع استمرار أجواء الحرارة العالية خارج المنزل، بالإضافة إلى مساعدتهم على استحضار التركيز الذي سيكون مطلوباً مع افتتاح المدارس. وتسهم هذه الأنشطة في استعادة الصغار لحيويتهم ومنحهم بداية جديدة، فضلاً عن تحفيز خيالاتهم وإبداعاتهم ” .

وتكتمل إطلالة المظهر المدرسي المثالي للطلاب مع تشكيلة أحذية ” شومارت ” لموسم العودة إلى المدارس، والتي تشمل مجموعة متينة وأنيقة من الأحذية الرئيسية باللونين الأسود والأبيض، إلى جانب مجموعة من الأحذية الرياضية الملونة من ” بوما ” و ” ريبوك ” و ” سكتشرز ” و ” كابا ” و ” كانجاروز ” ، والمتوفرة بمجموعة مقاسات تصل إلى 40 للبنات و44 للفتيان. وللصغار بعمر السنتين، يمكن الاختيار الآن من بين مجموعة من الأحذية تبدأ مقاساتها من 24 وتتناسب مع يومهم الأول في المدرسة، وسيسعد الأطفال بالشخصيات الكرتونية الشهيرة التي تزين التصميمات، مثل ” أفينجرز ” و ” ميني ” .

وتتميز تصميمات الأحذية والحقائب المدرسية للصغار بشخصيات ” ماوس ” و ” باربي ” و ” هللو كيتي ” على حدّ سواء، كما يمكن للفتيان والفتيات الأكبر سناً أن يختاروا من تشكيلة الحقائب المدرسية العصرية، والمتوفرة بمجموعة من الأشكال والتصميمات التي تقدمها العلامات التجارية الشهيرة مثل ” سكتشرز ” ، بتشكيلة ألوانها المتعددة الملائمة للفنانين الناشئين الشباب، كما تعرض ” كانجاروز ” مجموعتها الراقية بألوان وتدرجات مذهلة تمتزج مع الطبعات والرسوم المرحة، وغيرها من التصاميم المميزة.

حول ” سنتربوينت ”

يعكس ” سنتربوينت ” استراتيجية مجموعة لاندمارك الرامية إلى توحيد مختلف مفاهيم وعلامات التجزئة الأساسية التابعة لها، وهي ” محل الأطفال ” و ” سبلاش ” و ” شومارت ” و ” لايف ستايل ” ، تحت مظلة هوية واحدة بهدف توفير وجهة تجزئة متناغمة تلبي تطلعات المتسوقين من كافة الأجيال والأعمار والأذواق. وتتمثل الفائدة الأكبر من هذا التناغم في تحسين التصاميم وتوفير تجربة تسوق مشجعة للعملاء. يقدم ” سنتربوينت ” قيمة ممتازة مقابل ما يتم شراؤه ضمن وجهة جذابة واحدة تحتضن كافة أفراد العائلة. كما يسهم في رسم تصورات المستهلكين وتعزيز قيمة العلامات التجارية وتحفيز النمو المستقبلي للمجموعة في قطاع التجزئة. وكان ” سنتربوينت ” قد انطلق لأول مرة في الكويت بعام 2005، ولديه حالياً 143 متجراً في أنحاء الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين وقطر ولبنان.