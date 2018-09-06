منافسة وطنية في التصوير الضوئي بجامعة الملك خالد

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات جامعة الملك خالد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تنظم الجامعة منافسة وطنية في التصوير الضوئي تحت شعار ” الوطن في صورة ” , وذلك تفعيلاً لدورها الوطني، وتبلغ قيمة الجوائز ستون ألف ريال، توزع على المراكز الخمسة الأول في كل فرع من فروع الجائزة ” الصور الاحترافية، والصور الصحفية “.

بدوره أوضح المدير الفني للمسابقة الدكتور علي بن عبد الله مرزوق أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء الوطني، ومساهمة الجامعة في المناسبات الوطنية من خلال إشراك أكبر شريحة من المبدعين في منافساتها، وأنشطتها الوطنية، وتشجيع المواهب الشابة، والتعريف بهم وبمواهبهم الفوتوغرافية، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة لتفعيل المسابقات والفعاليات الفنية.

وأضاف بأن المنافسة يتزامن معها إقامة معرض فني للمسابقة داخل حرم الجامعة، ومحاضرات وندوات مصاحبة لفعاليات المعرض، وعرض الأعمال المشاركة في كتيب المسابقة , وسيتم يتم ترشيح فوتوغرافيين على مستوى عال من الاحترافية ولهم حضور محلي ودولي مميز ليكونوا ضيوف شرف للمسابقة تعرض أعمالهم جنباً إلى جنب مع أعمال المشاركين في المسابقة تكريماً لهم والإفادة من تجاربهم وخبراتهم الفوتوغرافية.

يشار إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع المصورين في المملكة العربية السعودية, ويمكن لكل مشارك الاشتراك بثلاثة أعمال ضوئية (فوتوغرافية) , ويشترط أن تعبر المشاركات عن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية , علما أن آخر موعد لاستقبال الأعمال هو ١-١-١٤٤٠, تفاصيل أكثر عبر الرابط الالكتروني: هنـــا..