بالصور.. ” العصيمي ” يتفقد مسجد ” أبي أيوب الأنصاري ” بعد سقوط شظايا الصاروخ الباليستي

نايف السالم(صدى):

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي؛ بتفقد مسجد أبي أيوب الأنصاري بحي الأمير مشعل، بعد سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وقال الشيخ عبدالرحمن العصيمي، إن ذلك العمل الإجرامي الغادر الذي نتج عنه ضرر بهذا المسجد لا يستغرب ممن استهدف قبلة المسلمين مكة المكرمة، وأن الاستهداف من الميليشيات الحوثية الإيرانية عمل إرهابي جبان، يعبّر عن حالة الارتباك التي تعيشها تلك الميليشيات واليأس من النصر.

وأضاف الشيخ : أن ما يقدمه أبطالنا في القوات المسلحة وأبطالنا في الدفاع الجوي المرابطون في الحدود الجنوبية من جهود كبيرة في الحفاظ على أمن واستقرار هذه البلاد المباركة مثال عز وفخر لكل مواطن ومقيم يعيش في المملكة العربية السعودية، وأن عزمهم وشجاعتهم مستلهمة من القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.