كيف غير تركي آل الشيخ الرياضة السعودية في عام

نواف السالم(صدى):

شهد قطاع الرياضة بالمملكة، نقلة نوعية حافلة بالتطورات والتغيرات منذ تولي المستشار ” تركي آل الشيخ ” ، إدارة الهيئة العامة للرياضة العام الماضي، وحقق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” – حفظه الله – تطلعات المملكة في المجال الرياضي وفقا لرؤية 2030.

اهتم ” آل الشيخ ” برياضة كرة القدم السعودية وحرص على تطويرها وشهد عهده عدة قرارات منها ” التوقيع مع شركة الاتصالات السعودية كأكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط وبقيمة مالية تعادل ثلاثة أضعاف العقد السابق بلغت 6 مليارات و600 مليون ريال على مدى 10 سنوات، وتكليف الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقديم دراسة حول إيجاد برنامج متخصص لابتعاث المدربين الوطنيين وفق معايير دقيقة، والتوقيع مع رابطة الليجا الإسبانية، لأجل تطوير رياضة كرة القدم في السعودية وإعارة اللاعبين السعوديين إلى الأندية الإسبانية.

كما أصدر ” آل الشيخ ” ، قرار بدخول العائلات للملاعب الرياضية، ودعم الأندية السعودية ماليًا وتكفله بالتعاقد مع لاعبين محترفين، وألغي مسمى دوري جميل ليصبح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ورفع مكافآت كأس الملك إلى 10 ملايين ريال للبطل، وخمسة ملايين للوصيف، وألغى بطولة كأس ولي العهد الموسم الماضي، وأطلق اسم الأمير” محمد بن سلمان ” على دوري الدرجة الأولى، وشكل عدد من اللجان لوضع الحلول بشأن تراكم مكافآت الحكام، وأخرى فنية لتطوير كرة القدم السعودية، وواحدة لاستكشاف المواهب الكروية.

ووافق ” رئيس الهيئة العامة للرياضة ” ، على تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة خلال فترة التسجيل الماضية للموسم الحالي لأندية المحترفين ولاعبين لأندية الدرجة الأولى.

كما أطلق حملة ادعم ناديك ليتمكن المشجع من دعم ناديه بإشتراكات متنوعة، وأمر بزيادة الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين لتصبح 16 ناديا بدءًا من الموسم المقبل، وعدد اللاعبين الأجانب إلى 8 على أن يكون أحدهم في قائمة البدلاء، بالإضافة إلى تجهيزه خطة لبناء جيل جديد يقوم على ابتعاث ألف لاعب من أعمار ١٢ إلى ١٦ عامًا إلى الخارج ليتعلم الاحتراف.

وسعى ” آل الشيخ ” فور توليه رئاسة الهيئة لمحاربة الفساد في الأندية وحفظ حقوق الدولة ومكتسباتها فأصدر عدة قرارات أبرزها ” تشكيل لجنة للتحقيق في تسليم بعض المنشآت دون اكتمال أعمالها، سحب المشاريع من المقاولين المقصرين، التحقيق في قضية اللاعب عوض خميس، إحالة ديون نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إعفاء رئيس نادي الاتحاد السابق انمار الحائلي من منصبه وإحالته إلى الرقابة والتحقيق.

كما أصدر ” آل الشيخ ” ، قرارًا بإعفاء رئيس نادي الرائد ” عبدالعزيز التويجري ” من منصبه وإحالته إلى الرقابة والتحقيق، وإعفاء أمين نادي النصر سابقا سلمان القريني من منصبه وإحالته إلى الرقابة والتحقيق، ورئيس نادي الرياض عبدالرحمن السويلم من منصبه ، وإقالة رئيس لجنة الاحتراف السابق عبدالله البرقان وإحالته إلى الرقابة والتحقيق، كما أمر بالتحقيق في توريد البوابات الإلكترونية لملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتعثر مشروع مدرجات نادي الحزم، وسحب جميع المشاريع من شركة الرياض للتشغيل والصيانة.

وكلف ” رئيس الهيئة ” ، بفتح تحقيق في مشروع إنارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، وإعادة فتح قضية انتقال اللاعب محمد العويس وتحويلها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وإجراء تحقيق عاجل حيال قضية اللاعب علاء الكويكبي، وإعفاء مدير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة إبراهيم القوبع من منصبه .

وتضمنت الطفرات التي أحدثها ” آل الشيخ ” إقامة المسابقات العالمية المختلفة داخل أرض المملكة واستحداث أخرى تنمي موهبة الشباب منها ” إقامة سباق ماراثون الرياض الدولي، وإطلاق كأس الملك سلمان للشطرنج، وإقامة بطولة سباق الأبطال العالمي للسيارات، وتوقيع اتفاقية مع WWE لإقامة منافسات المصارعة حصريا في السعودية لمدة 10 سنوات واتفاقية تنفيذ قلعة الحصن في الرياض، وإطلاق عدد من البطولات مثل ” كأس هيئة الرياضة للرياضات الإلكترونية، وبطولة المملكة للعبة البلوت، البطولة الرمضانية الدولية.

كما شملت التطورات استحداث بطولة الملك عبدالعزيز الدولية للخيل في السعودية “مهد الخيل ” ، والموافقة على اقامة نهائي السوبر العالمي للملاكمة، وإطلاق ثلاثة سباقات سنوية للهجن، وإنشاء اكاديمية عالمية في مقر نادي الرياض، واستحداث 16 اتحادًا لتنضم إلى 44 اتحادًا رياضيًا أولمبيًا سابقًا، واعتماد اللائحة التنظيمية للعضوية الشرفية فـي الأنديـة الرياضية بصيغتها الجديدة.

وإندثر تعصب واحتقان الإعلام الرياضي في عهد ” آل الشيخ ” بعدما أطلق اتحاد الإعلام الرياضي بهدف تنظيم كل مايخص هذا الجانب وفقاً للائحة المتفق عليها، وعدد من القنوات الرياضية السعودية بهوية جديدة وببرامج مختلفة.