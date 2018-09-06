بـ 6 شروط.. مؤسسة الملك عبدالله تبدأ استقبال طلبات المرحلة الثانية لإسكان الغالة

عادل الحربي (صدى):

فتحت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، باب التقديم واستقبال طلبات الإسكان التنموي للوحدات السكنية المرحلة الثانية والتي يبل عددها 100 وحدة سكنية، كما أنها مخصصة لسكان مركز الغالة والقرى التابعة له.

وأوضحت المؤسسة، أن موعد استقبال الطلبات سيكون من تاريخ 1/1/1440 هـ إلى 29/1/1440هـ، بمركز مجمع الطرق بالغالة، كما وضعت عدة شروط وهي

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. لا يملك عقار.

3. غير حاصل على قرض سكني.

4. لا يملك سجلًا تجارياً.

5. أن يكون من سكان مركز الغالة.

6. أن لا يكون قد حصل على سكن من الجهات الخيرية.

كما نبهت المؤسسة على المتقدمين بإحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار الأصل للمطابقة، وصورة بطاقة العائلة مع الأصل للمطابقة، وكذلك تعبئة النموذج الخاص بالجهات ذات العلاقة.

وأكدت على ضرورة أن يحضر المتقدم شخصياً لصاحب الطلب ما عدا المطلقات والأرامل فيحضر الوكيل الشرعي، وعلى المتقدم أن يقوم بتعبئة إقرار عدم امتلاك سكن أو عقار، وتسجيل رقم الجوال الخاص مع رقم بديل.