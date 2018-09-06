تشييع جثمان ضحية ” كيلو 9 ” بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

شيَّعت جموع المصلين بعد صلاة المغرب اليوم، بالمسجد النبوي الشريف، جثمان ضحية حادثة مدخل المدينة المنورة بكيلو ” 9 ” ، حيث أن مقيم سوداني عشريني التحق في وظيفة مؤقتة في مطلع الشهر الماضي في مركز الخدمة بالكيلو 9.

وشارك في التشييع عدد من ذوي الفقيد ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي وزملاء الفقيد في العمل.

يذكر أن مستشفيات المدينة المنورة كانت قد تلقت تسع حالات إصابة من جراء حادثة في مدخل المدينة المنورة ” الكيلو 9 ” ، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيق في الحادثة بعد سقوط بركس وسور مؤقت تابع لإحدى الشركات.

وبيَّنت مصادر، أن السور وضع على الأسفلت دون أساس له، كحاجز بين طريق الهجرة والمركز التابع لجهات حكومية عديدة.

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