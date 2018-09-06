الصندوق العقاري: 7 جهات تمويلية تمولك إذا كنت متقاعدا

علي القحطاني (صدى):

كشف صندوق التنمية العقارية، عن الجهات التي يؤخذ منها التمويل في حال كان الشخص متقاعدًا أو قريب من التقاعد.

وجاء ذلك ردًا على أحد المستفيدين، الذي قال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ياناس والله لنا سنة ما شفنا شي حنا واسمانا جاهز ونازله مو عاد أتنازل كله واتحدى الصندوق الان يتواصل ويقول اعطيك القرض مع العلم أني باقي وقت على التقاعد وراتب يسمح لي بالقرض ” .

ورد حساب خدمة العناية بالمستفيدين قائلًا : في حال كنت متقاعد أو قريب من التقاعد، يمكنك أخذ التمويل من الجهات التمويلية التالية والتي سوف تمولك الى سن الـ70 عاماً :-

-شركة دار التمليك

-شركة سهل

-شركة بداية

-البنك العربي

-بنك الرياض

-البنك السعودي الفرنسي

-البنك السعودي للإستثمار