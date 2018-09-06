مستشفى الملك عبدالله الجامعي: وظائف صحية شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك عبدالله الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الخميس، عن توافر وظائف صحية للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت ” إدارة المستشفى ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، ومستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر القادم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” تقني ثالث مختبرات طبية (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية، باحث مساعد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم البيولوجية، التغذية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت ” إدارة المستشفى ” ، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا.