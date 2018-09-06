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إنقاذ مصاب بتمزق الوريد الوداجي وقطع بالرقبة بالمدينة المنورة

إنقاذ مصاب بتمزق الوريد الوداجي وقطع بالرقبة بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إنقاذ حياة مصاب بتمزق الوريد الوداجي الأيسر وقطع بالرقبة من اليمين إلى اليسار، بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه تم تحضير المصاب لإجراء عملية استكشافية بشكل عاجل جداً، التي أظهرت وجود تجمع دموي تحت الجلد، وقطع كامل في عضلات الرقبة، وقطع في الوريد الوداجي بالرقبة.

وأضافت : تم إجراء عملية جراحية لتفريغ الدم المتجمع للمريض، وربط الوريد النازف، وإصلاح عضلات الرقبة، وإغلاق الجرح بعد التأكد من عدم وجود نزيف كما تمت معالجة فقر الدم لديه من خلال إعطائه عدداً من وحدات الدم، قبل أن يغادر المستشفى بصحة جيدة – ولله الحمد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 53514 ] نشر منذ 32 دقيقة

الحمد لله على السلامه ,,

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