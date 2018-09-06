بالصور : محافظ قلوة يترأس المجلس المحلي ويناقش العديد من مشروعات التنمية

حامد العمري(صدى):

ترأس محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي جلسة المجلس المحلي الثالثة والرابعة للعام المالي ١٤٣٩ بقاعة الاجتماعات بالمحافظة ، حيث استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس وهنأهم بعيد الأضحى المبارك ، كما رفع التهنئة لمقام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة – حفظه الله – بعيد الأضحى المبارك وعلى ماتحقق من نجاحات مبهرة بموسم حج هذا العام ، منوهاً بمايوليه سموه من اهتمام بمحافظات المنطقة ومراكزها وحرصه على تلمس احتياجات المواطنين عن قرب ، والتوجيه بتلبية مطالبهم .

بعد ذلك استعرض أمين المجلس محمد جار الله الغبيشي الأعمال المدرجة على جدولي الأعمال ومنها : احتياج مركزي وادي ريم والشعب الشامي إلى مراكز خدمات بلدية ، بالإصافة إلى العديد من الخدمات مثل الملاعب والساحات الشعبية ، وسفلتة الطرق وإنارة القرى وشبكات المياه ، والسقيا والصحة والتعليم عقب ذلك قدم اعضاء المجلس من الأهالي العديد من المقترحات الخدمية.

من جانبه استعرض رئيس لجنة متابعة المشاريع حسن أحمد الزهراني تقرير المشاريع الذي أوضح من خلاله المشاريع المسحوبة ، ومنها طريق وادي عليلة ومبنى مدرسة أنس بن مالك بمحلا ونقلها إلى الخليف ، وكذلك مبنى فرع المياه وشبكات الصرف الصحي ، ونقل المياه إلى عدد من الاودية بقلوة والمخواة والخط الناقل من سد وادي عليب إلى الشعراء ومحطة المياه على سد وادي دوقه ، بالاضافة إلى المشاريع المتوقفة مثل طريق وادي رسوة طريق وادي محلا ومركز صحي قلوة وريم والمضحاة وغليلة وآل عبدالحميد .

كما ناقش المشاريع المعثرة مثل إنشاء وتسوير المقابر ، انشاء منطقة سياحية بمدخل المحافظة وإنشاء مغاسل الموتى ، ومبنى مدرسة الفضيل بن عياض بآل عبدالحميد ومشروع صالة متعددة الأغراض .

بعد ذلك استعرض رئيس لجنة متابعة التوصيات غرم الله علي العمري تقرير اللجنة وأوضح فيه سير ماتم التوصية عليه من قبل المجلس مع الجهات المعنية بالمحافظة.

كما تم استعراض ما استجد من أعمال اثناء الجلسة ومنها وضع شبكة الإتصالات بالمحافظة ، بالإضافة إلى مايشهده المستشفى العام من زحام من مراجعين لقسم الطواريء وهذا يحتاج إلى تخصيص أحد المراكز الصحية بالمحافظة بالعمل على مدار 24 ساعة لتخفيف العبء على المستشفى .

وفي نهاية الجلسة قدم العويدي شكره لأعضاء المجلس على مارآه من اهتمام وجدية من مداخلات ، وماقدم من مقترحات وحثهم على بذل المزيد من الجهد العطاء ، كما حث رؤساء الإدارات بمتابعة تنفيذ المشاريع وتقديم كل مايخدم أهالي محافظة قلوة في كافة المجالات.