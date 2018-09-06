الدكتور سري عسيري : مديرا عاما لإدارة الحج والعمرة

محمد السعران(صدى):

أصدر نائب وزير الصحه للشؤون الصحيه الاستاذ حمد الضويلع اليوم الخميس قرارا تضمن بموجبه تكليف الدكتور سري بن إبراهيم محمد عسيري للقيام بأعمال ومهام وظيفة المدير العام للادارة العامة للحج والعمرة بالإضافة إلى عمله مساعدا لمدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة اعتبارا من اليوم الخميس ٢٦ الحجة ١٤٣٩.

ويعتبر الدكتور سري من الكفاءات العلمية والعملية ويبذل جهودا من أجل الرقي في المهام المكلف بها في خدمة الوطن الغالي والحجاج والزوار والمعتمرين .. وتحقيق كل ما يعود بالخير ان شاء الله لتحقيق مزيدا من الإنجازات في المجال المكلف له .. بالتوفيق د. سري .