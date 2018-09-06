روزنامة الترفيه تعلن عن “ ليلة الستاند أب ” و ” بيت الكوميديا ” بجدة والدمام

أماني الغامدي(صدى):

تضمّنت روزنامة الترفيه لهذا الأسبوع العديد من العروض الشيقة والمتنوعة في مختلف أنحاء المملكة، والتي تحظى بإقبال كثيف من ‏المواطنين والمقيمين من كافة الفئات. ‏

ففي العاصمة الرياض، تواصل فعالية “ يلا سولت ” تقديم أنشطتها المتنوعة التي بدأتها في 26 يوليو وتستمر ‏حتى 26 أكتوبر المقبل في الرياض بارك حيث يستمتع الزوار بالجلسات الخارجية وألعاب الشطرنج ‏التفاعلية وركن الأطفال الفني، وأنشطة مصاحبة للعودة إلى المدارس.

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كذلك يواصل زوار “ غرناطة سكويرز ” الاستمتاع بالألعاب المائية والأنشطة المختلفة الموجهة إلى ‏كل فئات المجتمع، وذلك ضمن فعالية “ أمواج الصيف 2 ” التي بدأت في 22 أغسطس وتستمر حتى ‏‏22 سبتمبر، وفيها يعبّر الأطفال عن فرحتهم بالألعاب المائية المتنوعة في أجواء من الدهشة، وتتضمن ‏الفعالية منطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات.‏

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فيما سيكون أهالي جدة على موعد مع فعالية “ ليلة الستاند أب ” التي تنطلق في 6 سبتمبر بمنصة هي ‏الأقوى والأشهر في المملكة مع ستة من نجوم الكوميديا السعوديين، يواصل سيرك هوليود الذي بدأ ‏في 22 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر في جدة، إبهار الحاضرين بمجموعة من العروض الشيقة ‏التي ينفذها محترفون يتميزون بالمرونة والرشاقة.‏

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وفي الدمام، سيعيش زوار جمعية الثقافة والفنون في 7 سبتمبر، أجواء الفرح والضحك والتفاعل ‏المباشر مع مجموعة من الكوميديين بأسلوب ساخر ينشر البهجة، وذلك في ‏إطار فعالية “ بيت الكوميديا ” ، في حين تنطلق فعالية “ ليلة الستاند اب والألعاب الارتجالية ” في 12 ‏سبتمبر، لتمتع الحاضرين بأجواء فريدة.‏