روزنامة الترفيه تعلن عن “ ليلة الستاند أب ” و ” بيت الكوميديا ” بجدة والدمام
تضمّنت روزنامة الترفيه لهذا الأسبوع العديد من العروض الشيقة والمتنوعة في مختلف أنحاء المملكة، والتي تحظى بإقبال كثيف من المواطنين والمقيمين من كافة الفئات.
ففي العاصمة الرياض، تواصل فعالية “ يلا سولت ” تقديم أنشطتها المتنوعة التي بدأتها في 26 يوليو وتستمر حتى 26 أكتوبر المقبل في الرياض بارك حيث يستمتع الزوار بالجلسات الخارجية وألعاب الشطرنج التفاعلية وركن الأطفال الفني، وأنشطة مصاحبة للعودة إلى المدارس.
كذلك يواصل زوار “ غرناطة سكويرز ” الاستمتاع بالألعاب المائية والأنشطة المختلفة الموجهة إلى كل فئات المجتمع، وذلك ضمن فعالية “ أمواج الصيف 2 ” التي بدأت في 22 أغسطس وتستمر حتى 22 سبتمبر، وفيها يعبّر الأطفال عن فرحتهم بالألعاب المائية المتنوعة في أجواء من الدهشة، وتتضمن الفعالية منطقة مخصصة للمأكولات والمشروبات.
فيما سيكون أهالي جدة على موعد مع فعالية “ ليلة الستاند أب ” التي تنطلق في 6 سبتمبر بمنصة هي الأقوى والأشهر في المملكة مع ستة من نجوم الكوميديا السعوديين، يواصل سيرك هوليود الذي بدأ في 22 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر في جدة، إبهار الحاضرين بمجموعة من العروض الشيقة التي ينفذها محترفون يتميزون بالمرونة والرشاقة.
وفي الدمام، سيعيش زوار جمعية الثقافة والفنون في 7 سبتمبر، أجواء الفرح والضحك والتفاعل المباشر مع مجموعة من الكوميديين بأسلوب ساخر ينشر البهجة، وذلك في إطار فعالية “ بيت الكوميديا ” ، في حين تنطلق فعالية “ ليلة الستاند اب والألعاب الارتجالية ” في 12 سبتمبر، لتمتع الحاضرين بأجواء فريدة.
اترك تعليقاً