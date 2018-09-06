بوجبا يفصح بإمكانية رحيله عن مانشيستر يونايتد

طلال الغامدي(صدى):

أفصح اللاعب الفرنسي ” بول بوجبا ” لاعب وسط مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، عن إمكانية رحيله من الفريق، في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين مدربه البرتغالي ” جوزيه مورينيو ” .

نشرت وسائل إعلام إسبانية، تصريحات ” بوجبا ” ، الذي انضم إلى قائمة منتخب بلاده التي ستخوض مباراتين أمام ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال ” بوجبا ” : إن مستقبلي لا يزال في مانشستر، أنا لدي عقد ومازلت ألعب هناك، ولكن من يدري ما سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة، وأكد صاحب الـ 25 عامًا أن العلاقة بينه وبين مدربه كأي شخصين محترفين.

وأضاف ” بوجبا ” ، ” تجمعنا علاقة كأي لاعب ومدرب، ولكن هناك شيئًا واحدًا أريد أن أؤكده لكم، بإنني سوف أقدم 100% مما لدي بغض النظر عن المدرب الذي يقود مانشستر يونايتد “.

والجدير بالذكر أن ” مينو رايولا ” وكيل بوجبا، حاول أن يتوصل لاتفاق كي يرحل اللاعب إلى صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية الماضية.