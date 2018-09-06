وظائف شاغرة في السعودية لتقنية المعلومات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة السعودية لتقنية المعلومات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: محلل الأعمال- البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات التقنية ذات الصلة، مساعد مطور برامج: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

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