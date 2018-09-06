بالفيديو.. السيول تضرب منطقة تفتيش الفريش بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر السيول الشديدة التي ضربت غرب المدينة المنورة بمنطقة ” تفتيش الفريش ” .

وأظهر ” مقطع الفيديو ” ، المتداول الحالة الجوية السيئة بالمنطقة، وأفادت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة، أن منطقة المدينة المنورة، تشهد اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية بما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويسبب شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الجوية منطقة ينبع والمناطق المجاورة بالمدينة.